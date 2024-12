Torino, i fan festeggiano il compleanno: le parole - VIDEO

Compleanno del Torino FC, i fan raccontano la passione granata, dagli aneddoti alla rivalità con la Juve, l’era Cairo e il significato del tifo Toro, video

Il 3 dicembre a Torino non è una data come tutte le altre, perchè il 3 dicembre – del lontano 1906 – nel capoluogo piemontese nasceva il Torino Football Club. Parliamo senz’ombra di dubbio di una delle società calcistiche più storiche e blasonate del nostro campionato, che vanta nel proprio palmarès sette campionati e cinque coppe Italia, oltre che svariati titoli a livello giovanile. E poi naturalmente, una storia per certi versi unica, impossibile da riassumere in poche righe.

Dalla fondazione nella Birreria Voigt di via Pietro Micca figlia del sodalizio tra l’allora Internazionale Torino ed un gruppo di dissidenti della Juventus, passando ovviamente per il Grande Torino di Valentino Mazzola. Ma anche la ripresa nel post Superga, con l’era targata Orfeo Pianelli, quindi la tragedia di Gigi Meroni ed il ritorno allo tricolore nel 1976. Seguono la prima discesa in Serie B, con annessa risalta – sotto la guida Mondonico – fino alla finale di Coppa Uefa persa contro l’Ajax nel ‘93, non prima di aver battuto però il Real Madrid nelle fasi eliminatorie.

E ancora, gli anni a cavallo tra il campionato cadetto e la Serie A, culminati con il fallimento del 2005. Da allora (era il 19 di agosto), prosegue senza soluzione di continuità l’epoca di Urbano Cairo, divenuta per l’altro nella giornata di ieri proprio la più longeva presidenza della storia del Torino. Il tutto, accompagnato da una costante che mai è venuta a meno in questi 118 appena brevemente (e per forza di cose approssimativamente) narrati: il calore della tifoseria.

Ed è in occasione del compleanno del Torino, che CalcioNews24 ha avuto modo di intervistare chi ha accompagnato – e così continuerà a fare – le pagine più importanti e significative della narrazione a tinte granata. Tra chi ha voluto raccontare un aneddoto concernente la propria passione, a chi ci ha tentato di spiegare il significato del ‘Tifo Toro’, passando naturalmente per coloro i quali hanno rivangato la sempre viva rivalità calcistica cittadina con la Juve e chi per finire ha mandato un messaggio verso l’attuale proprietà di Via Viotti 9, al centro di un’accesa contestazione. Sentiamo cosa hanno immortalato i supporter ai nostri microfoni.