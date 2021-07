Torino, i convocati per il Rennes: c’è il neo acquisto Pjaca

Nonostante sia arrivato da pochi giorni, Marko Pjaca potrebbe fare il suo esordio con il Torino a breve

Attraverso il proprio sito ufficiale, Ivan Juric ha reso noto l’elenco dei convocati per l’amichevole di domani contro il Rennes (calcio d’inizio alle ore 18 al Roazhon Park di Rennes). Trai 25 calciatori scelti c’è anche Marko Pjaca, attaccante che ha lasciato la Juventus in prestito pochi giorni fa per passare all’altra sponda di Torino:

Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Celesia, Djidji, Izzo, Rodriguez, Vojvoda

Centrocampisti: Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon, Segre, Stojkovic

Attaccanti: Millico, Pjaca, Rauti, Sanabria, Warming, Verdi, Zaza