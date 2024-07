Torino, Vojvoda in conferenza stampa: «Stiamo andando bene. Sul NUOVO RUOLO dico che…». Le dichiarazioni del calciatore granata

Sconfitta in amichevole per il Torino. I granata allenati da Vanoli hanno perso quest’oggi nell’amichevole contro la Cremonese per 1-2. Di seguito la conferenza stampa di Vojvoda.

STATO DI FORMA – «Oggi finisce un periodo importante con un nuovo mister. Stiamo andando bene, io mi sto trovando benissimo».

NUOVO RUOLO – «Prima giocavamo più a uomo, mentre adesso di reparto. Nuovo ruolo? L’avevo già fatto l’anno scorso».