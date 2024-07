Torino, si accende il duello con il Monza per Erlic: la situazione

Le ultime sul futuro di Marten Erlic, difensore centrale croato di proprietà del Sassuolo, nel mirino di Torino e Monza

Secondo quanto riportato da Tuttosport, si sta accendendo un vero e proprio duello di mercato tra Torino e Monza per arrivare a Marten Erlic. Il club brianzolo ha infatti bisogno di rimpiazzare il partente Luca Caldirola, in procinto di andare in Arabia Saudita.

I granata sono invece in emergenza poiché Schuurs potrebbe essere pronto solo nel 2025 e il croato rappresenterebbe la giusta soluzione in attesa della ripresa dell’olandese.