Allo scadere di Torino-Fiorentina, Federico Chiesa segna il gol del vantaggio, ma c’è una deviazione di Djidji: è autogol? – VIDEO

La Fiorentina vince e vola ai quarti di Coppa Italia grazie ad una doppietta di Chiesa nei minuti finali della sfida contro il Torino. Tuttavia c’è un giallo sul primo gol dell’attaccante viola. Dal replay si nota infatti come Chiesa non calci direttamente in porta il pallone, ma prenda le gambe di Djidji del Torino che a sua volta ribatte in rete. Più che gol, parrebbe quindi un autogol sfortunato del difensore del Torino. Attualmente la Lega ha assegnato il gol a Chiesa, ma probabilemente la decisione verrà riconsiderata successivamente.