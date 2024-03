Torino, Juric lancia la sfida Belotti-Buongiorno: sfida nella sfida tra passato e futuro

Torino-Fiorentina è anche Belotti-Bongiorno, in conferenza Ivan Juric lancia il match tra passato e futuro dei granata

Torino-Fiorentina è uno degli incontri di cartello che il menù della ventisettesima giornata di Serie A propone agli spettatori. Granata e gigliati, da sempre gemellati nella tifoseria, si ritrovano al Grande Torino alle 21e45 di sabato sera, ma questa volta, non ci sarà alcun atteggiamento amichevole tra le due formazioni.

Appena sei punti separano infatti Ivan Juric e Vincenzo Italiano in classifica. Con il Napoli che sembra aver ritrovato lo smalto di un tempo ed un Bologna che non smette di stupire, nella rincorsa verso le zone più nobili della classifica (per i sabaudi in primis) non sono più ammessi passi falsi. Lo stesso Juric, non a caso, ha rimarcato l’importanza della gara contro i cugini viola questo pomeriggio in conferenza stampa. Tanti i temi analizzati per l’occasione dal condottiero croato, tra i quali quella che alberga tutte le prerogative per tramutarsi in una sfida nella sfida: la “battaglia” Belotti-Buongiorno.

251 partite per il primo nel capoluogo piemontese, 98 il secondo. Per certi versi passato e presente della squadra sabauda. Rivali in campo certo, ma con un profondo rapporto di stima reciproca che intercorre tra i due. Non a caso, il centrale classe ‘99 ha confessato di aver ricevuto l’in bocca al lupo del Gallo (suo predecessore nel ruolo) prima della lettura dei nomi dei caduti del Grande Torino in quel di Superga lo scorso anno.

Entrambi però, albergano la medesima ambizione: il desiderio di stupire dopo un momento – sportivamente parlando – tutt’altro che semplice da superare. Se il difensore è infatti fermo ai box dallo scorso 26 gennaio contro il Cagliari, il suo reciproco è alle prese con una “crisi del gol” (vera linfa vitale per qualsivoglia attaccante) che si protrae da troppo tempo. Praticamente, da quando Belotti ha lasciato il Grande Torino in cerca di fortuna – alla Roma prima, alla Fiorentina poi – e con esso Juric e il tifo granata. Non ci resta che goderci lo spettacolo, il match dentro il match sta per cominciare.

JURIC IN CONFERENZA – «Belotti? Ho avuto un grande rapporto con lui, mai visto un idolo come lui qui: nemmeno come Milito al Genoa. Si è lasciato male qui…Ho visto un giocatore molto forte a tratti, speriamo che Buongiorno riesca a fermarlo».