Torino-Genoa, Belotti a fine partita: «Zaza? Deve impegnarsi di più»

Nel post-partita di Torino-Genoa, l’attaccante granata Andrea Belotti ha commentato così la vittoria di oggi

Ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante granata Andrea Belotti ha commentato la vittoria di oggi e il cambio di modulo portato avanti da Mazzarri. A bordo campo, nel post-partita di Torino-Genoa, Belotti ha così dichiarato: «Devo continuare a lavorare, ma l’importante oggi era la prestazione della squadra e vincere davanti ai nostri tifosi. Serviva a noi e loro per continuare a fare meglio. Esperimento Iago-Zaza-Belotti? Giocando con tre attaccanti serve aiutarci a vicenda. Ho cercato di spronare Zaza dato che ha fatto poche partite. L’ho incitato in tutti i modi, non volevo mollasse e volevo lottasse su ogni pallone. Si è impegnato molto devo dire. Quando Mazzarri decide un modulo, dobbiamo impegnarci a soddisfarlo».