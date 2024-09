Torino, INFORTUNIO Gineitis: novità IMPORTANTE per Vanoli, cosa FILTRA sul recupero

Le condizioni fisiche di Gvidas Gineitis, centrocampista del Torino, dopo l’ultimo infortunio

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Stampa, Gvidas Gineitis è sempre più vicino al ritorno in campo con il Torino. Il centrocampista lituano ha infatti saltato gli ultimi quattro mesi per via di un pesante infortunio, ma adesso ha ricominciato a lavorare con la squadra.

Un rinforzo importante per Paolo Vanoli, che adesso potrà contare su un rinforzo in più in mezzo al campo per la ripresa della Serie A.