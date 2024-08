Il calciomercato Torino passa da Robin Gosens, piovono conferme dalla Germania, ecco cosa succede con l’Union Berlino ora

Si sono studiati, avvicinati, allontanati e infine riabbracciati nuovamente: quel che è certo però, è che il Torino è ormai letteralmente ad un passo per confezionare l’arrivo di Robin Gosens. L’ex talento di Atalanta e Inter, rappresenta – in casa granata – il colpo di calciomercato perfetto da regalare al neo tecnico Paolo Vanoli. Vale a dire, l’esterno di piede sinistro tanto desiderato e mai raggiunto negli ultimi anni: una lacuna, pensare, che il club piemontese eredita già dalla precedente gestione Juric.

Eppure, quest’estate, la musica in casa Torino sembra decisamente cambiata e la volontà di accontentare il nuovo allenatore per il dt Vagnati (e il braccio destro Moretti) è risultata fin da subito ferma quanto inamovibile. Complice la cessione a peso d’oro di Alessandro Buongiorno al Napoli il Toro si è ritrovato quindi disposto ad investire cifre anche importanti (in relazione allo storico e alle possibilità del club naturalmente) proprio per colmare quel posto vacante. La scelta, come anticipato, sarebbe quindi ricaduta su Robin Gosens.

Il condizionale è d’obbligo certo, eppure anche dalla Germania piovono conferme decisamente preziose. Come riportato dall’autorevole quotidiano tedesco Bild, lo stesso Gosens sarebbe disposto a lasciare l’Union Berlino (squadra proprietaria del suo cartellino), per cercare fortuna altrove. Specialmente qualora la compagine che trova ubicazione nella capitale dovesse effettivamente chiudere il doppio colpo per Tom Rothe e Bernardo. Ma non solo, il giornale chiosa facendo riferimento proprio al Torino, in qualità di squadra concretamente interessata all’acquisto del calciatore.

La palla passa quindi tra le mani dei piemontesi. La speranza dalle parti di Via Viotti è quella di trovare l’intesa e sigillare il colpo con l’Union il prima possibile con il sogno Gosens che giorno dopo giorno assume delle sembianze sempre più reali. Questa domenica il Torino scenderà in campo tra le proprie mura contro il Cosenza per la prima gara ufficiale della stagione. Chissà se il funambolo classe ‘94 (30 candeline per lui spente a luglio) non potrà già farsi trovare pronto – almeno in panchina – già per la sfida di Coppa Italia.