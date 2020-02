Torino, il patto dello spogliatoio granata: vincere per Longo dopo una settimana di grande intensità al Filadelfia

Vincere per Longo. Quanto si sono ripromessi, guardandosi negli occhi in settimana, Belotti e compagni. Che al Filadelfia si sono allenati con intensità e determinazione nell’avvicinamento alla sfida al Parma.

Il tecnico granata, infatti, nelle ultime settimane ha agito da parafulmini, mettendoci sempre la faccia e ricreando con l’ambiente le condizioni per lavorare in serenità nonostante il momento difficile. Da qui la ferrea volontà del gruppo granata di non fallire l’appuntamento con i tre punti al Grande Torino.