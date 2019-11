Torino, infortunio Baselli: le condizioni del centrocampista granata, fermatosi in allenamento per una distorsione alla caviglia

Brutte notizie per Walter Mazzarri. Il centrocampista Daniele Baselli si è fermato in allenamento e le sue condizioni destano preoccupazione in vista del prossimo turno di campionato del Torino.

Baselli ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra oggi in allenamento. Restano da valutare le sue condizioni in vista della gara contro il Brescia, in programma al Rigamonti sabato alle 15:00. Gara decisiva per la squadra di Mazzarri.