Torino, Izzo: «Vogliamo fare risultato, nessuna scommessa con Insigne»

L’intervento di Armando Izzo, difensore granata, nel pre-partita di Napoli-Torino: le parole del giocatore

Interpellato da Dazn prima del fischio d’inizio di Napoli-Torino, Armando Izzo ha sottolineato l’importanza della sfida contro gli azzurri. Ecco le sue dichiarazioni.

«Il fatto di aver saltato una partita è un vantaggio per la squadra, perché stiamo conoscendo bene il mister e cosa vuole. Dobbiamo stare concentrati e fare attenzione ad un’ottima squadra contro il Napoli. Scommessa con Insigne? No, non ci siamo sentiti. Oggi è una partita importante, voglio solo fare risultato. Magari lo sento dopo la gara».