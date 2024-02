Torino Juric, Cravero: «Parole che sanno d’addio»

Le parole di Roberto Cravero, ex calciatore del Torino, dopo le dichiarazioni di Ivan Juric in conferenza stampa di ieri

Roberto Cravero, ex calciatore del Torino, ha parlato a La Stampa dopo la conferenza stampa di ieri di Juric, in cui il tecnico granata, oltre a scusarsi con i tifosi, annunciava l’addio in caso di mancata qualificazione in Europa. Di seguito le sue parole.

SCUSE – «Juric si è spiegato, ne prendiamo atto. Qualcuno accetterà le sue scuse e qualcun altro forse no. Però non c’è nessuna ferita aperta, pensiamo al campo e a quello che si sta giocando il Toro. Non roviniamo questa rincorsa per alcune esternazioni: magari un po’ provocatorie, ma possono servire se lo scopo era quello di unire ancora di più la piazza con il gruppo. Io, però, so che i tifosi granata hanno da sempre un legame molto stretto con la squadra, ma so che anche la squadra deve trascinare i tifosi».

PARTITA CON LA SALERNITANA – «Contro la Salernitana non è successo, ci sono partite che non riescono bene, anche se il risultato mi ha stupito. Dopo la bellissima vittoria a Cagliari ci si aspettava il bis: i 25 mila allo stadio lo dimostrano. Ma quest’anno nessuno si può lamentare. Per me, però, è molto più importante quando l’allenatore dice che senza Europa il suo ciclo sarebbe finito».

EUROPA E ADDIO – «E’ chiaro che c’è qualcosa che gli lascia dei dubbi. Siamo solo a febbraio, ma andare in Europa non è assolutamente facile, anzi è molto difficile. Perché, se analizziamo questi tre anni, il Toro ha sì fatto passi avanti importanti, ma per migliorare il decimo posto ci vuole anche un rafforzamento dell’organico. Le parole di Juric suonano quasi come un addio»