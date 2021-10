Torino, Juric prova lo scatto decisivo: fino a Natale solo due big in calendario

Il calendario sorride al Torino. Fino a Natale infatti i granata incontreranno solamente due big del nostro campionato

Il Torino di questo inizio di stagione ha spesso fatto vedere buonissime cose in campo, spesso però non è poi riuscito a portare a casa il bottino pieno. Juric vuole invertire questa tendenza e il calendario viene in suo aiuto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i granata affronteranno fino a Natale solamente due cosiddette big.

Si tratta di Roma e Inter, entrambe in trasferta. Poi ci saranno sette partite alla portata del Torino contro, nell’ordine, Sampdoria, Spezia, Udinese, Empoli, Cagliari, Bologna e Verona. Un calendario che fa sorridere Juric, ma che bisogna saper sfruttare.