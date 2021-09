Torino, Juric sorride: Izzo torna a lavorare in gruppo

Buone notizie per Ivan Juric, tecnico del Torino, dall’ultimo allenamento svolto al Filadelfia: Izzo torna in gruppo

Buone notizie per il Toro dall’ultimo allenamento al Filadelfia. Armando Izzo è tornato ad allenarsi in gruppo. Terapie per Praet mentre ancora differenziato per Belotti. Il report completo:

«Ripresa della preparazione per il Torino, in vista della trasferta di lunedì sera a Venezia per il posticipo della sesta giornata del campionato di serie A Tim. Ivan Juric ha suddiviso in due l’organico: seduta defaticante per i calciatori impegnati ieri sera contro la Lazio. Partita di allenamento, a ranghi misti con la rosa implementata da ragazzi della formazione Primavera, per tutti gli altri elementi a disposizione: in gruppo anche Izzo. Gli altri componenti della Primavera hanno svolto una sessione tecnica lavorando sul campo secondario. Terapie per Praet, differenziato per Belotti (terapie e poi training in palestra), personalizzato per Zaza (lavoro aerobico e poi seduta tecnica individuale). Domani in calendario una seduta di allenamento».