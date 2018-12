Al 7′ del primo tempo, Cristiano Ronaldo, non sfrutta un’ottima occasione tirando un pessimo calcio di punizione – VIDEO

Dopo non appena 10′ di gioco, il difensore del Torino, Armando Izzo, ha provocato un fallo vicino all’area di rigore granata. Sul calcio di punizione si è presentato Cristiano Ronaldo che, da posizione ravvicinata, cercava di trovare il gol del vantaggio. Ma così non è stato. Il suo tiro è stato uno dei peggiori di sempre. Non solo Ronaldo non ha centrato la porta di Sirigu, ma il suo tiro è finito dall’altra parte del campo, vicino al guardalinee della partita. Una conclusione che non è passata inosservata e che ha fatto impazzire i tifosi granata che hanno risposto con i fischi.