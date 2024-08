Torino, sogno Kurzawa: cosa manca per chiudere con l’ex PSG

Il Torino sogna il colpo di calciomercato Layvin Kurzawa, cosa succede ora con l’ex stella del PSG in passato già accostata in Italia

Si prospettano giornate decisamente incandescenti, le prossime in arrivo, in casa del Torino per quanto concerne le dinamiche di calciomercato. I granata a ben vedere necessitano ancora di un paio di colpi e sono pronti a puntellare la rosa del neo tecnico Paolo Vanoli ove necessario. Dall’obiettivo Robin Gosens (vicinissimo per altro ad approdare all’ombra della Mole), alla ricerca di un nuovo difensore: i nomi sul taccuino del dt sabaudo Davide Vagnati non mancano di certo.

Eppure, una possibile nuova trattativa potrebbe essersi inaugurata nelle ultime ore. Di chi parliamo? Dell’ex stella del PSG Layvin Kurzawa. Ad anticipare la notizia ci ha pensato la penna transalpina Sébastien Denis, a confermarla invece il giornalista (esperto conoscitore del mondo granata) Giacomo Morandin. A quanto si apprende, il terzino sinistro sarebbe stato proposto al Torino nella giornata di ieri. Ricordiamo infatti, che il classe ‘92 (32 anni da compiere a settembre) è stato svincolato ai margini di una stagione decisamente in chiaroscuro alle radici della Torre Eiffel.

Nell’ultimo anno, pensare, Kurzawa ha confezionato appena una presenza in Ligue 1. Ed è anche per questo che al termine del campionato le strade con la scuderia parigina si sono separate. Per altro, in una recente intervista rilasciata per la piattaforma Carré, il talento francese ha confessato il fervente desiderio di volersi trasferire in una nuova realtà. Tutto ciò che desidera, ha aggiunto, è di tornare a giocare a calcio con continuità e divertirsi così nuovamente con il pallone tra i piedi.

E chissà dunque se il Torino potrà effettivamente fare al caso suo. In attesa di scoprire se la compagine piemontese accetterà o meno la proposta d’oltralpe, è doveroso ricordare come lo stesso Kurzawa fu – in passato – già vicinissimo ad un potenziale trasferimento in Italia. Nel 2020 difatti, sembrava tutto fatto per il passaggio in casa degli storici rivali del Toro: la Juventus. Qualche mese or sono invece, dopo l’infortunio di Tajon Buchanan, il calciatore venne accostato anche all’Inter. Insomma, Vagnati e il tecnico Vanoli riflettono: anche per questo si attendono giornate di calciomercato a dir poco incandescenti.