Torino, la carica di Belotti: «Forza Italia, vinci questa battaglia»

Torino, la carica del capitano granata Andrea Belotti: «Forza Italia, vinci questa battaglia e sarai ancora più forte»

Il Gallo suona la carica. Come in campo, da capitano del Torino, così fuori dal rettangolo verde. Dove è costretto, come tutti, in queste settimane di emergenza sanitaria a causa del coronavirus.

«Forza Italia, vinciamo la battaglia. E saremo più forti», il messaggio che Andrea Belotti ha voluto dedicare al popolo italiano attraverso un breve video tramesso su Rai2 nel corso della trasmissione “Che Tempo che fa“.