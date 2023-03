Il Torino ha fatto il salto di qualità e la dimostrazione arriva dalla vittoria di Lecce, Juric e i suoi ragazzi sognano l’Europa

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i granata vedono la possibilità di poter entrare in una competizione Uefa visto anche la frenata dell’Atalanta in questo periodo.