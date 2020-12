La Federazione bosniaca ha comunicato che Gojak è guarito dal Covid-19

Amer Gojak, centrocampista del Torino, è guarito dal Covid-19. Ad annunciarlo la Federazione bosniaca con un comunicato ufficiale.

«Dopo 14 giorni di isolamento, da quando era rientrato dal ritiro con la Nazionale, ora il giocatore è risultato negativo e domani sarà regolarmente in campo per la sfida contro la Juventus». Toccherà ora a Giampaolo decidere se convocare o meno Gojak per il derby.