Torino, l’attacco non segna da cinque partite: Nicola si affida a Belotti-Sanabria

L’attacco del Torino non trova la via del gol da cinque partite, contro lo Spezia Nicola rispolvera la coppia Belotti-Sanabria

Questo pomeriggio, il Torino scende in campo al Picco contro lo Spezia in una partita fondamentale per la corsa salvezza. E Davide Nicola ha un digiuno da eliminare: l’attacco granata, come riporta La Gazzetta dello Sport, non segna da cinque partite. Bologna, Napoli, Parma, Verona e Milan le sfide in cui il reparto avanzato torinese non ha trovato la via del gol.

E per tornare a gonfiare la rete, Nicola ha deciso di mandare in campo la coppia che gli permesso di rimontare in classifica e togliersi dalle zone bollenti: ovvero quella composta da Andrea Belotti e Tony Sanabria.