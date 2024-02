Torino Lazio: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Olimpico Grande Torino andrà in scena la sfida di Serie A tra Torino e Lazio: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Olimpico Grande Torino andrà in scena la sfida di Serie A tra Torino e Lazio. I granata per continuare la corsa per l’Europa, una sorta di ultima chiamata dove potrà contare sulla spinta di una Curva Maratona gremita con oltre 20 mila spettatori. Dall’altra parte i biancocelesti vogliono risollevarsi dopo la sconfitta interna contro il Bologna per non rischiare di restare fuori dalle Coppe. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2) – Milinkovic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Torino-Lazio: orario e dove vederla

Torino-Lazio gara delle ore 20:45 del giovedì recupero della ventunesima giornata della Serie A, la seconda del girone di ritorno. All’Olimpico Grande Torino sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 201 e 2013 e Sky Go.