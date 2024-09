Torino Lazio, Gila: «Abbiamo voglia di VINCERE fuori casa»

Mario Gila, difensore della Lazio, ha parlato prima della sfida di campionato contro il Torino. Ecco le sue dichiaraizoni

Mario Gila è intervenuto ai microfoni di LSC a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra la sua Lazio e il Torino.

PAROLE – «Che Lazio trova il Torino? Trova una Lazio difficile, con tanta voglia di vincere fuori casa e di ottenere questi tre punti che possono darci continuità per le prossime gare. Loro sono una squadra difficile, con un ritmo altissimo. Hanno una qualità di lavoro molto alta, ma siamo fiduciosi del nostro lavoro. Abbiamo tanta viglia di fare questa prima vittoria fuori casa. La chiave per vincere? Misurarci fisicamente al loro livello ed essere cattivi con la palla. Sappiamo che lasciamo a volte scoperta la fase difensiva ma con questa voglia di attaccare che abbiamo faremo soffrire il Toro. La mia esultanza? Voglio fare più gol, arriveranno, sono cosciente che quando mentalizzi una cosa la si fa più facilmente, stiamo avendo abbastanza occasioni noi difensori. E’ buono vedere che la difesa può aiutare in attacco. Sull’esultanza sì posso dire che la farò sempre, mi sento un soldato per la squadra. Sarà la mia esultanza».