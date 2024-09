Torino Lazio, Vanoli: «Mi aspetto QUESTA COSA dai ragazzi»

Il tecnico del Torino Paolo Vanoli è intervenuto per commentare la sfida contro la Lazio allo Stadio Grande Torino

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio di Sozza del match contro la Lazio.

PAROLE – «Sicuramente dobbiamo trasferire questa delusione in energia positiva e concentrarsi su questa partita. Vanja ci ha provato fino alla fine, ha preso una botta in Coppa Italia, ho totale fiducia in Paleari. Sanabria? Mi aspetto da tutta la squadra che facciano bene: ho 4 attaccanti bravi e lo hanno dimostrato, ma voglio una prestazione collettiva»