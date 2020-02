Torino, leggera distorsione alla caviglia per Belotti: la situazione

Torino, leggera distorsione alla caviglia per Belotti nell’amara trasferta di ieri a Lecce: ecco come sta il Gallo

Bollettino estremamente negativo per il Torino, di rientro dalla trasferta di Lecce. I granata, oltre ad aver incassato un pesantissimo 4-0, hanno perso per infortunio Verdi. Ed il fantasista non è l’unico ad essere uscito acciaccato dal campo.

In avvio di ripresa, infatti, apprensione anche per Andrea Belotti, che è rimasto in campo tutta la gara stringendo però i denti: il capitano, infatti, ha patito una leggera distorsione alla caviglia. La reazione a freddo dell’articolazione aiuterà oggi a chiarire una situazione che, in ogni caso, non sembra preoccupare.