Torino, l’evoluzione tattica di Belotti sotto la guida di Longo: la richiesta all’attaccante da parte del tecnico granata

Un nuovo Belotti nel nuovo Torino di Longo. Questo l’obiettivo del neo tecnico granata, che sul Gallo si è soffermato nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida al Milan.

«Per me dovrebbe correre di più verso la porta e meno verso la bandierina. Questo non vuol dire debba muoversi meno, ma correre meglio. Mi piacerebbe utilizzarlo più vicino alla porta, perché è un terminale offensivo importante per noi», la sua considerazione.