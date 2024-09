Torino, infortunio per lkhan: cambia il mercato, l'accaduto

Clamoroso in casa Torino, si è fatto male Emirhan Ilkhan, cos’è successo nell’allenamento a porte aperte e come cambia il mercato granata

Colpo di scena, incredibilmente sfortunato, in casa Torino. Si è fatto male Emirhan Ilkhan. Di chi parliamo? Del giovane centrocampista granata – di cui si dice un gran bene – prossimo però a lasciare il Toro. Come appreso dal nostro inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino Lorenzo Bosca infatti, il talento turco è sceso in campo nel corso dell’allenamento a porte aperte organizzato dal club.

Peccato che, proprio nell’arco della seduta abbia subito un doloroso colpo alla gamba. La botta ha fatto accasciare il giocatore, prima di essere soccorso dai sanitari. L’ex Sampdoria è poi uscito (sulle sue gambe) visibilmente zoppicando. Una circostanza incredibilmente sfortunata per lui, che nei prossimi giorni come anticipato avrebbe dovuto dire addio a Torino e al Toro per cercare maggior fortuna in prestito (con ogni probabilità nella sua Turchia). La speranza è che non sia nulla di grave. Si attendono riscontri nelle prossime ore circa le condizioni di lkhan.

