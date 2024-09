Allenamento a porte aperte per il Torino di Paolo Vanoli, il racconto live minuto per minuto della seduta dei granata allo Stadio Olimpico

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Riporta il Toro tra la gente, era stato chiesto a Paolo Vanoli, da un gruppo di tifosi durante il ritiro di Pinzolo. Detto fatto, ecco che – approfittando della sosta per le nazionali – il tecnico e la società granata hanno organizzato un’iniziativa che avrà fatto felici proprio i supporter sabaudi.

Allo Stadio Olimpico Grande Torino infatti, a partire dalle ore 10 di sabato 7 luglio, andrà in scena uno speciale allenamento a porte aperte della compagine sabauda. La ciurma guidata dal tecnico varesino (eccezion fatta per chi naturalmente ha risposto presente alle rispettive selezioni) si darà da fare sul manto erboso del fortino granata, in una sessione congiunta con la Primavera del Torino. CalcioNews24 sarà puntualmente presente sul posto per fotografare l’evento.

Il racconto Live dell’allenamento al Grande Torino:

🔴9.50 – Incomincia a riempirsi il Grande Torino, già oltre mille tifosi a gremire i seggiolini della zona distinti (settore dirimpettaio alla Tribuna Stampa da cui scriviamo)

10.05 – Entrano in campo i granata, come anticipato presente una selezione della Primavera e i giocatori del Toro non impegnati con le proprie Nazionali

10.07 – C’è Gineitis, recuperato il mediano lituano. Si sta allenando in campo anche lui

10.10 – Atmosfera incandescente al Grande Torino, ora sono circa 2000 i tifosi sugli spalti. Vanoli il più acclamato, contestazione verso la dirigenza

10.15 – Esercizi prevalentemente aerobici in campo. Corsa, riscaldamento e tanto lavoro col fisico per i ragazzi di Paolo Vanoli in questo avvio

10.30 – Inizia l’amichevole. Partitella in famiglia tra i big della prima squadra ed i ragazzi più giovani. Paolo Vanoli e Felice Tufano sulle due panchine. Terna arbitrale al completo, proprio come un vero match

10.40 – Clamoroso! Si fa male Emirhan Ilkhan. Contrasto di gioco per il giovane talento turco, che si accascia a terra toccandosi visibilmente la gamba. Soccorso prontamente dai sanitari il centrocampista – in uscita dal Toro – ha poi abbandonato il terreno di gioco zoppicando (ma senza l’ausilio della barella)

10.42 – Smaltita la paura per Ilkhan riprende l’allenamento congiunto al Grande Torino

⚽10.47 – Gol della prima squadra: ha segnato Balcot. Manovra calibrata dei granata che costruiscono bene fino a servire proprio il giovane Balcot. Dal distanza ravvicinata il granata infila bene in porta

⚽10.50 – Zapata. Uno-due lampo dei granata, ha segnato il colombiano con il marchio di casa: il colpo di testa! Preciso il cross di Lazaro, perfetta l’imbucata dell’attaccante

⚽10.59 – Karamoh: sono 3 i gol per il Torino. Combinazione Zapata-Masina. L’ex Udinese crossa per l’attaccante dalla destra, quest’ultimo (il più lesto di tutti) infila a porta pressochè sguarnita

11.10 – Sono ora circa 3000 i sostenitori ad occupare i distinti del Grande Torino. Occasionalmente i giocatori in campo ricevono (e ricambiano) saluti ed attestati di stima

⚽11.31 – Gol della Primavera! Il baby talento Cacciamani in velocità accorcia le distanze. Lanciato a rete sfugge (rapidissimo) agli avversari e infila alle spalle del portiere

11.40 – Finisce l’amichevole tra Torino e Primavera: 3-1 per i più grandi

11.45 – Torino sotto la curva: tutta la prima squadra si è ritrovata in prossimità dello spicchio gremito dai fan. Presente, anche se nei distinti, una rappresentanza della Maratona, cuore pulsante del tifo piemontese

11.50 – Zapata e Vanoli i più gettonati dai tifosi. Cori anche per Masina, Lazaro e non solo. Gli ultras hanno motivato la squadra – riunita come anticipato ai loro piedi – in previsione del proseguio del campionato. Ancora gesti di apprezzamento da parte dei calciatori

11.52 – Defaticante e streching ora. Sugli appositi tappetini Balcot e compagni stanno smaltendo i carichi accumulati nell’arco della seduta. A breve terminerà l’allenamento a porte aperte.

🔴11.58 – Finisce qui. Terminata tra gli applausi scroscianti la seduta congiunta del Torino, in una giornata inedita ma senz’ombra di dubbio da riproporre. E così il nostro racconto, grazie per averci seguito