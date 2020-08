Torino, Lyanco può partire: interesse dello Sporting Lisbona

Il difensore del Torino, Lyanco, può partire in seguito all’interesse mostrato dallo Sporting Lisbona secondo Sky Sport

Lyanco, difensore centrale del Torino, può partire. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo Sporting Lisbona avrebbe offerto al club granata una cifra di 12 milioni di euro.

Il Torino ritiene però la cifra troppo bassa per far partire il proprio difensore. Per questo motivo le due parti stanno trattando per trovare un accordo. Alla finestra rimane il Bologna dove Lyanco ha già giocato.