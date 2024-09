Il Torino si gode un super Vanja Milinkovic Savic, ecco il dato che consacra il portiere al primo posto in Serie A, ora il granata ha un obiettivo…

Ormai non ci sono più dubbi, la vera grande sorpresa dell’inizio della stagione targata 2024-2025 in casa Torino ha un nome e cognome ben preciso: Vanja Milinkovic Savic. Il portiere granata nelle prime quattro partite di campionato è sembrato in grande spolvero, difendendo la porta di Paolo Vanoli con sicurezza e maestria. Un avvio sfavillante per la retroguardia serba, che ha allontanato così qualche critica e malumore di troppo, reiterati (giustamente) dai tifosi del Toro in seguito a sporadiche incertezze palesate nelle passate stagioni.

I due MVP (miglior giocatore della partita) inanellati consecutivamente proprio da Milinkovic Savic nelle ultime apparizioni del Torino – rispettivamente con Venezia e Lecce – testimoniano il percorso di crescita imboccato dal numero 32. E se ciò non bastasse, a consacrare le migliori prerogative del classe ‘97 ci ha pensato lo stesso Vanoli: «Da quando sono qui si è sempre messo a disposizione» ha confessato il tecnico nell’ultima conferenza. E ancora: «Tecnicamente è forte, fisicamente è forte, deve migliorare ma se si mette con la voglia è una soddisfazione».

Come ampiamente prevedibile, anche i numeri confermano le parole al miele pronunciate da Vanoli. Basti pensare che in Serie A nessun portiere può vantare un maggior numero di parate di Milinkovic Savic. 21, confezionate naturalmente contro Milan, Atalanta e proprio Venezia e Lecce.

Ora per Vanja si prospetta un cammino all’insegna degli obiettivi da archiviare. Se da un lato c’è un sogno europeo – espressione dello stesso portiere – da raggiungere con il Torino, d’altro va ritrovata la titolarità in Nazionale. Nella sua Serbia infatti, Milinkovic Savic sembrerebbe aver perso il posto in favore di Predrag Rajković. La via per una maglia dal primo minuto nella squadra di Stojković passa, per forza di cose, dalle prestazioni in granata.