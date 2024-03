Torino, la media punti in casa è da Europa: col Monza per il salto di qualità

La media punti in casa del Torino sorride in granata, il dato è da Europa e Juric col Monza è chiamato al tanto anelato salto di qualità

Il Torino è chiamato al salto di qualità e tra poco più di una settimana scopriremo se i granata saranno (finalmente) pronti a realizzarlo. Nella rigogliosa rincorsa all’Europa che si sta delineando partita dopo partita tra un gremito numero di squadre del nostro campionato, alla compagine di Juric spetta almeno per ora il ruolo di fanalino di coda. Classifica alla mano, Zapata e compagni occupano l’undicesima casella della classifica attuale: de facto l’ultima posizione tra i club ancora realisticamente ingaggiati nel Gran Premio verso la qualificazione ad una competizione continentale.

Quel che sorprende in tal senso, è però il ridotto numero di punti che separa la società piemontese dalle rivali davanti a sé. Se il Monza dista appena una lunghezza (41 punti conquistati per i brianzoli in campionato), Lazio e Fiorentina sono invece ferme un gradino più avanti (il tabellino recita 42 per entrambe). Poco dopo poi, ecco il Napoli settimo a quota 45 e l’Atalanta sesta a 47. Insomma, i granata osservano dal basso verso l’alto i competitors, ma la distanza dalla cima è tutt’altro che proibitiva.

Per Juric e i suoi si profila dunque un finale di campionato a dir poco incandescente ed un primo, cruciale, antipasto nel capoluogo sabaudo è già atteso per sabato 30 novembre. Ironia del destino il penultimo del mese i granata ospiteranno tra le proprie mura la prima delle avversarie dirette in classifica: proprio in occasione della prima delle ultime nove partite valevoli per il già citato rush finale. Parlaimo naturalmente del Monza targato Palladino, formazione tutt’altro che agevole da affrontare, capace di mettere in difficoltà anche le squadre meglio attrezzate del campionato nostrano e che al Torino è già riuscita a strappare un pareggio nel match d’andata.

Se nel fortino lombardo i granata ebbero il grande rimprovero di non esser riusciti a chiudere un match ben indirizzato – per poi subire il pareggio a firma Colpani – il ritorno all’Olimpico Grande Torino è un nuovo capitolo tutto da scrivere. Rispetto ad inizio campionato la squadra di Juric ha infatti cambiato la propria fisionomia, modificato il suo assetto e assistito al poderoso percorso di crescita di alcuni dei suoi migliori interpreti (Bellanova e Gineitis in primis).

Nel frattempo, proprio in previsione della matchpoint col Monza, un assist importante arriva dalla media dei punti conquistati in casa dai piemontesi: 1,87 per partita. Un dato figlio di 6 vittorie, altrettanti pareggi, appena 2 sconfitte inanellate fino ad ora e che collocherebbe i piemontesi all’ottavo posto di questa particolare classifica. Sabato prossimo con i brianzoli arriva quindi il primo grande salto di qualità che il sogno europeo propone per arrivare alla sua realizzazione. Un successo rilancerebbe le mire espansionistiche sabaude verso il Vecchio Continente, un ko tramuterebbe quasi insindacabilmente la speranza in amarezza ed un pareggio non servirebbe proprio a nessuno. Juric sarà pronto a spiccare il volo?