Torino, il nuovo Moretti è già in casa: ecco tutti i nomi

Il Torino dovrà ricercare il terzo difensore da affiancare a Izzo e Nkoulou dopo il ritiro di Moretti. Ma i nomi sono tanti e già in casa Toro

Con l’annuncio del ritiro, Moretti lascia un buco che il Torino dovrà prontamente colmare nella retroguardia di Mazzarri. I sostituti potrebbero essere già in casa, pronti per raccogliere l’eredità dell’ex Valencia. Innanzitutto, c’è Djidji al rientro dall’infortunio che ha già dato prova di non sfigurare nell’11 titolare granata in questa stagione.

Al rientro dai prestiti: in primis Bonifazi che è stato protagonista di un’ottima stagione con la Spal e che potrebbe essere pronto al salto di qualità. Scendono le quotazioni su Lyanco che potrebbe rinnovare il prestito con il Bologna o , addirittura, accasarsi in Emilia definitivamente. Dalla Primavera, Erick Ferigra, il giovane ex Barcellona che orbita già nella prima squadra. Infine, Buongiorno ritornerà dal prestito al Carpi ed èora impegnato nei Mondiali Under 20 in Polonia. Bremer invece potrebbe essere considerato cedibile.