Torino Parma, niente conferenza stampa per Vanoli: il tecnico farà ‘parlare’ il suo Toro? 

Torino Parma è il prossimo incontro di Serie A, ma Paolo Vanoli non interverrà in conferenza stampa, l’allenatore farà “parlare” il suo Toro in campo?

Torino Parma si avvicina. 24 ore, una manciata di minuti e tanta tensione, ci separano da Torino Parma: match offerto dal palinsesto del calendario di Serie A in occasione della sua giornata numero 19. Domani – alle ore 18 tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino – i ragazzi allenati da Paolo Vanoli affronteranno quelli guidati da Fabio Pecchia, in una sfida che molto potrà dirci sullo stato di salute (ed il prosieguo del campionato) delle due formazioni.

Lo sa bene l’ex tecnico del Venezia, quanto mai determinato nel portare a casa un risultato positivo contro l’undici ducale. Un’eventuale vittoria – non ce ne vogliano i più scaramantici lettori di fede granata – permetterebbe infatti al gruppo sabaudo di allontanare dal cielo del Filadelfia (almeno momentaneamente) le nubi figlie di un periodo sportivamente parlando difficile attraversato negli ultimi mesi. Ma non solo, tre punti inanellati davanti al proprio pubblico consentirebbero di ritrovare nuova linfa morale in previsione dell’imminente derby con la Juve ed un importante balzo in avanti in classifica.

A tal proposito, proprio in previsione di Torino Parma – e come chi legge ha ormai avuto modo di apprendere dal titolo – Vanoli non interverrà in conferenza stampa. Questo pomeriggio l’allenatore dei piemontesi non avrà difatti modo di confrontarsi con i cronisti dall’apposita sala che trova ubicazione nel ventre del Grande Torino. Come solitamente accade invece alla vigilia della partite che vedono impegnati i sabaudi.

A dire il vero però, la conferenza stampa di Vanoli non è stata in alcun modo ‘annullata’, poiché essa non è stata proprio ‘organizzata’ a priori dal Torino. Da Via Viotti infatti, non è giunta alcuna comunicazione per i giornalisti, dunque le domande da rivolgere all’allenatore verranno rinviate al termine della partita contro gli emiliani. Al contempo, giusto ribadire come nulla vieti ai mister di Serie A di saltare gli appuntamenti prima degli incontri (quello granata, ad esempio, due mesi or sono bucò quello pre Fiorentina). Con i microfoni chiusi ed una gara alquanto delicata all’orizzonte, riuscirà Vanoli a far ‘parlare’ Che Adams e compagni? Non ci resta che attendere il calcio d’inizio di Torino Parma.