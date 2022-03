Torino, i granata non sanno più vincere: fuori casa il peggior attacco d’Europa

Il Torino non riesce più a vincere e fuori casa è il peggior attacco d’Europa in compagnia di Norwich e Getafe

Il Torino non riesce più a vincere. Anche contro il Bologna è arrivato un pareggio per 0-0. Una partita che avrebbero meritato i granata ma che è finita con un buco nell’acqua per i ragazzi di Juric.

A rendere ancor più amaro il periodo è il rendimento esterno a preoccupare, soprattutto in fase realizzativa. I granata sono il peggior attacco, con sole sette reti segnate, di tutta l’Europa in compagnia di Getafe e Norwich. Numeri da invertire se Juric vuol tornare a vincere anche lontano da Torino.