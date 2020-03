Torino Primavera, Lewis ancora convocato negli Stati Uniti Under 20: il portiere granata in Nazionale a fine mese

Ancora una convocazione in Nazionale per Luca Robert Lewis, portiere classe 2001 della Primavera del Torino. L’estremo difensore, infatti, è stato selezionato per l’Under 20 degli Stati Uniti.

Lewis risponderà alla chiamata dal 22 marzo sino a fine mese, quando si recherà in America per sfidare prima la Francia e poi il Portogallo in due gare amichevoli.