Torino, il PSG mette gli occhi su Ciammaglichella

Il Torino dovrà guardarsi dal PSG, molto interessato al gioiellino Ciammaglichella: le ultime sulla situazione

Aaron Ciammaglichella è il talento più cristallino del Torino. Il classe 2005 non è stato però ancora blindato con i granata e questo potrebbe essere un rischio, soprattutto se come spiega Tuttosport il giocatore è entrato nel mirino del PSG.

FUTURO – «Insomma, Ciammaglichella è diventato a tutti gli effetti un obiettivo del Psg. Non per la prima squadra, ovviamente, o almeno non subito, ma per restare comunque nel giro importante e prestigioso della formazione allenata da Luis Enrique. Nei piani dei dirigenti, per il granata potrebbe esserci spazio nella seconda squadra con allenamenti insieme ai big. Ma è da tempo che società molto importanti lo stanno tenendo d’occhio: non a caso, nel settembre 2022 Ciammaglichella fu inserito dal quotidiano londinese The Guardian tra i giocatori top nati nel 2005. […] La situazione, tuttavia, è in mano al Toro, precisamente a Cairo e Vagnati, visto che Ciammaglichella in questa stagione è regolarmente aggregato alla prima squadra: ha esordito in Serie A il 25 agosto, nella vittoria contro l’Atalanta, quando è subentrato a Samuele Ricci nei minuti di recupero. Cresciuto a pane e Toro (è in granata dal 2015), ha un contratto fino al giugno del 2025: il club granata ha un’opzione unilaterale per un’ulteriore stagione»