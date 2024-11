Torino, Ricci tiene in ansia Vanoli: è lui il più utilizzato dai granata, cosa filtra sull’infortunio e la classifica per minuti giocati

Samuele Ricci tiene in ansia il Torino di Paolo Vanoli, è il centrocampista il più utilizzato dal tecnico, cosa filtra e la classifica per minuti giocati

L’infortunio di Samuele Ricci tiene in ansia il Torino. Lo scorso sabato sera tra le mura dell’Allianz Stadium Paolo Vanoli non solo ha perso il derby della Mole per 2-0, ma anche il centrocampista granata. L’ex Empoli è uscito claudicante dopo uno scontro con Federico Gatti intorno all’ora di gioco, tastando vistosamente la caviglia sinistra.

A tal proposito, sui propri portali ufficiali il club piemontese non ha – almeno per il momento – comunicato gli esiti degli esami ai quali la mezz’ala è stata sottoposta ai margini della stracittadina. Eppure, il dietrofront del ct Luciano Spalletti dopo la prima convocazione con l’Italia (al suo posto ora dentro Locatelli), hanno fatto presagire come quella accusata da Ricci non sia stata una ‘semplice’ contusione.

Il talento di Pontedera quindi, rimarrà a Torino, dove sotto lo sguardo vigile dello staff che coadiuva quotidianamente Vanoli darà il via al percorso riabilitativo. La speranza in casa granata è di riavere il proprio numero 28 per la prossima sfida in programma: quella di domenica 24 contro il Monza. D’altronde, lo stesso Ricci è stato il giocatore più ‘utilizzato’ in campo dal tecnico in questa prima frazione di Serie A. 1008 minuti per lui (su 1080 disponibili pensare). Seguono – in questa speciale classifica – Coco e Milinovic, entrambi fermi a quota 990. E ancora Masina (958) e Lazaro (944).

Insomma, i dati parlano chiaro: per l’economia di gioco del Torino la presenza di Ricci in mezzo al campo è a dir poco essenziale. Vanoli gli ha dato fiducia, lui l’ha ricambiata a suon di prestazioni. E non è un caso che negli ultimi mesi sul classe 2001 si siano alternati rumors di papabili acquirenti interessati al suo cartellino. Da parte di Lazio, Inter e Milan in Italia come di City e Arsenal in Premier. Mere ‘canoniche’ voci di calciomercato, per altro mai confermate dal giocatore e da chi per lui. E alle quali, i tifosi del Torino non vogliono nemmeno pensare.