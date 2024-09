Torino, la RIVELAZIONE su Ricci: «È un PREDESTINATO, ma gli manca ancora QUESTA cosa»

La rivelazione su Samuele Ricci, centrocampista del Torino, dopo l’exploit in Nazionale. Tutti i dettagli

Romano Marinai, primo allenatore di Samuele Ricci, ha parlato a Radio Sportiva del centrocampista del Torino.

ESPERIENZA – «L’ho avuto quando aveva otto anni al Valdera, giocavamo a cinque. Già allora si vedeva che era un predestinato: gli ho insegnato le basi, la tecnica, ma aveva già tantissima qualità nei piedi».

SCALATA – «Da lì è andato a Empoli e poi a Torino. E ora in Nazionale: era il sogno, lo auspicavo e gliel’ho detto mille volte che ci sarebbe arrivato. Non era come altri scapigliati… E’ sempre stato serio, quadrato, viene da una famiglia che gli ha trasmesso grandi valori. Suo papà faceva il calciatore, a livello dilettantistico e qualche base gliel’ha trasmessa pure lui».

COSA GLI MANCA – «Gli manca solo qualche gol in più. Ma non è un appunto… Samuele è un centrocampista totale, ora si inserisce anche di più, gli manca solo qualche rete».