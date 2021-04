Torino, riecco Nkoulou: Nicola lo lancia dopo due mesi di assenza

Contro la Roma, potrebbe scattare l’ora di Nicolas Nkoulou lontano dai campi da due mesi a causa del Covid

Per il rush finale per la salvezza, il Torino ritrova il suo leader in difesa: Nicolas Nkoulou. Domenica contro la Roma infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, il camerunese dovrebbe tornare in campo dal 1′ contro la Roma dopo ben due mesi di assenza a causa del Covid-19.

L’ultima volta fu il 18 febbraio contro il Cagliari, poi la contrazione del virus che lo ha visto tornare negativo dopo ben 33 giorni. Un lungo calvario che sembra essere giunto al termine. Scatta l’ora di Nkoulou.