Torino, ripresa con vista sul Parma: problemi per Millico e Ola Aina

Torino, ripresa con vista sul Parma questa mattina al Filadelfia: problemi per Millico e Ola Aina nel corso dell’allenamento

Immediata ripresa del lavoro per il Torino, all’indomani della sconfitta di misura a San Siro contro il Milan. Il gruppo di Longo si è infatti ritrovato questa mattina al Filadelfia, per cominciare la marcia d’avvicinamento alla sfida col Parma.

In gruppo Verdi, dopo l’attacco febbrile che gli aveva impedito di essere in campo a Milano, mentre hanno accusato dei problemi Millico ed Ola Aina. L’attaccante si è fermato a margine del riscaldamento per una forma di lombalgia, l’esterno ha terminato anzitempo la seduta per un affaticamento ai retti addominali.