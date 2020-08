Torino, Rosati: «Longo ha saputo lavorare nelle nostre teste»

Il portiere del Torino, Antonio Rosati, ha parlato ai microfoni del club al termine della partita contro il Bologna

«Questa squadra è stata costruita per altri obiettivi. Poi abbiamo trovato una serie di difficoltà a partire dal fatto di non aver potuto fare una preparazione estiva classica in estate. Ci sono stati vari motivi che hanno portato ad una stagione di questo tipo. Longo è subentrato in un momento difficile e a causa della pandemia non ha avuto modo di lavorare come avrebbe voluto. Però è stato bravo ad entrare nelle teste di ciascuno di noi per far capire che gli obiettivi erano cambiati e che dovevamo adattarci alla situazione. Per questo va ringraziato».