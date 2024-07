Il Torino attende il ritorno di Perr Schuurs dall’infortunio, ecco perchè non è a Pinzolo e cosa ha svelato il difensore a un tifoso

Il Torino è sbarcato a Pinzolo. Intorno alle ore 12 di mercoledì 17 luglio – come da programma – il pullman ufficiale della scuderia a tinte granata, ha mollato gli ormeggi nella località che trova ubicazione in provincia di Trento. Ai piedi delle montagne che costellano la Val Rendena i ragazzi di Paolo Vanoli saranno impegnati tra allenamenti e amichevoli sino al 27 dello stesso mese, prima di fare definitivamente ritorno in Piemonte.

A dire il vero però, non tutti i tesserati del Torino hanno fatto tappa nella sede prescelta per il ritiro estivo. Se Ilic, Seck e Radonjic non hanno preso il pullman causa motivi di mercato (tutti e tre i calciatori verranno ceduti in questa sessione), l’assenza di Bellanova è figlia dei giorni extra concessi dal club causa la partecipazione agli Europei. Discorso ancora diverso invece per Vlasic e Schuurs. Il croato e l’olandese sono infatti ancora alle prese con le rispettive noie fisiche e per loro si è optato per una via più prudente.

In modo particolare l’ex Ajax proseguirà il suo percorso riabilitativo tra le mura del Filadelfia. Nella palestra del centro sportivo granata Schuurs ha trascorso gran parte del mese di giugno (ancor prima del rientro dei colleghi) e così dovrebbe fare anche per quanto concerne quello di luglio e agosto in toto. La speranza è di completare il più in fretta possibile la road map stilata di comune accordo con lo staff del Torino e fare così il rientro in campo dopo quasi un anno di lungodegenza (l’infortunio risale allo scorso ottobre nel match contro l’Inter).

Impossibile stilare una data esatta, certo, eppure un prezioso dettaglio potrebbe averlo più o meno consapevolmente rivelato lo stesso classe ‘99. Come raccolto da CalcioNews24, nella giornata di sabato – in occasione del primo allenamento a porte aperte organizzato al Filadelfia – un gruppo di tifosi ha pazientemente aspettato Schuurs all’uscita del campo. Ed è in quel frangente che quando uno di questi ha domandato al difensore, intento a scambiare selfie e firmare autografi, se il rientro sul rettangolo verde avverrà nel mese di ottobre, con fare deciso il numero 3 ha ricambiato: «Spero prima!».