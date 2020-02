Torino, la verità sugli ultimi mesi da parte di Parigini: «Non ho più giocato a causa del contratto in scadenza»

La verità di Vittorio Parigini. Quella che l’ex granata, ceduto al Genoa nella sessione invernale di mercato a sei mesi dalla scadenza col Torino, ha raccontato nel corso della sua presentazione alla Cremonese, dove si è accasato in prestito. «Dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile granata, lasciare il Torino è stata una scelta difficile. Il rinnovo non è arrivato per motivi tecnici e non economici, così ho deciso di andare via. Mi è dispiaciuto molto salutare e ho ricevuto tante dimostrazioni d’affetto, ma era la scelta giusta da fare».

«L’infortunio della scorsa estate è alle spalle, se non ho giocato nella prima parte di stagione è stato a causa della trattativa per il rinnovo di contratto e non per questioni fisiche», ha quindi puntualizzato l’esterno d’attacco.