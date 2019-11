Calciomercato Torino, serve sfoltire: Cairo valuta due cessioni illustri

Torino, la rosa di Mazzarri è troppo ampia e va sfoltita: Cairo valuta due cessioni illustri per la sessione di gennaio

La rosa è ampia e, già a gennaio, andrà sfoltita. Un ritornello ripetuto più volte tanto da Mazzarri quanto da Cairo. Che in vista della prossima sessione di mercato cercheranno di trovare una destinazione ideale per i vari Parigini, Edera e Millico.

Ma non soltanto. Perché ci sono anche due pedine illustri che – al saldo di un rendimento al di sotto delle attese – potrebbero venire sacrificati dal patron granata. Secondo Tuttosport, infatti, Zaza non è riuscito a convincere l’ambiente, soprattutto in relazione ai 14 milioni spesi per acquistarlo. E Iago prosegue nella continua altalena di rendimento dettata dai troppi infortuni. Entrambi potrebbero salutare di fronte ad un’offerta congrua.