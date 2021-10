Torino, si pensa ai rinforzi per gennaio: piace Miranchuk

Calciomercato Torino: i granata pensano ai rinforzi per gennaio. A Juric piace Miranchuk dell’Atalanta

Il Torino, dopo la vittoria straripante contro la Sampdoria, pensa anche ai rinforzi in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Juric avrebbe messo gli occhi su Miranchuk dell’Atalanta per rinforzare la trequarti.

I nerazzurri, però, prima di privarsi del russo vorrebbero capire il loro futuro in Europa così da non privarsi di un calciatore importante per le rotazioni di Gasperini.