Torino, il sindaco: «Red Bull? La verità è questa, sullo stadio diverse ipotesi…»

Le parole di Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, sulla possibile cessione del club granata al gruppo Red Bull. I dettagli

Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, ha parlato a margine di un evento della possibile cessione del club granata al gruppo Red Bull e del futuro dello stadio.

VERITA’ RED BULL – «La notizia è stata smentita dal presidente Cairo addirittura con una pec. Noi non abbiamo avuto assolutamente alcuna interlocuzione con la Red Bull».

FUTURO STADIO – «Le nostre interlocuzioni sono con il Torino, con l’attuale dirigenza, col presidente Cairo, interlocuzioni estremamente positive sia come clima che come contenuto. Ci sono diverse ipotesi, dall’eventuale rinnovo o, qualora arrivasse una proposta del Torino, come abbiamo sempre detto, saremmo molto contenti di esaminarla. Poi, ovviamente, si seguiranno le procedure dell’evidenza pubblica come è corretto fare in una pubblica amministrazione. Sono positivo e ottimista e convinto che per noi sia fondamentale dare al Torino la logistica che serve per sviluppare anche la parte collaterale al calcio».