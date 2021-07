Torino, Suzuki sarà ancora il main sponsor: il comunicato

Il Torino ha annunciato che Suzuki sarà il main sponsor del club anche per la stagione 2021/2022

«Nel solco della collaborazione che lega il Torino Football Club e Suzuki da otto anni, per la stagione 2021/2022 il brand giapponese sarà Main Sponsor dei granata. Il logo Suzuki si staglierà sulle nuove maglie con cui i giocatori disputeranno il Campionato di Serie A e la Coppa Italia. Il fortissimo legame che unisce Torino e Suzuki è radicato nel tempo. Un legame basato sulla passione e il rispetto reciproci con oltre cento anni di storia per entrambe le società, con lo sguardo rivolto al futuro senza dimenticare le proprie origini. Per il nono anno consecutivo Suzuki conferma l’unione con una società conosciuta e amata in tutto il mondo, che incarna quei valori propri anche dell’Azienda giapponese».