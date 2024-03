Torino, su Tudor spunta il Bologna: le alternative non mancano

Il Torino sta valutando diversi nomi per il futuro in panchina: in cima alla lista di Cairo ci sarebbe Tudor ma attenzione al Bologna

Il Torino sta valutando diversi nomi per il futuro in panchina: in cima alla lista di Cairo ci sarebbe Tudor ma attenzione al Bologna.

L’allenatore ex Juve e Verona è stato adocchiato perché potrebbe dare continuità nello stile e nel modulo ai granata date le idee simili con Juric. Anche i rossoblù, però, pensano a lui in caso di addio di Thiago Motta. Le alternative a Vagnati non mancano perché nella lista ci sarebbe anche Palladino, ma intriga il nome di Vanoli del Venezia. Lo scrive Tuttosport.