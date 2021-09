Torino, gli ultras disertano il derby con la Juve: protesta per il Green Pass

Gli ultras del Torino diserteranno la sfida contro la Juventus: i sostenitori granata attueranno una protesta contro il Green Pass

Gli ultras della Curva Maratona diserteranno la sfida contro la Juventus. Il motivo è presto detto: protesta per il Green Pass. Il comunicato riportato da Calcio e Finanza.

«Non intendiamo accettare le forti restrizioni che snaturano il nostro essere ultras e che porterebbero ulteriori multe e diffide insensate. Per tali ragioni rientreremo nella nostra curva, da sempre cuore pulsante del tifo, solo quando sarà possibile per tutti tornare a viverla con calore e l’unione che la contraddistinguono. Pertanto sproniamo i tifosi del Toro ad alzarsi dal divano, lasciare stare i social e unirsi a noi per sostenere la nostra amata maglia e per vivere il vero spirito della Maratona».