Torino, gli ultras della Maratona in protesta: motivo e comunicato - FOTO

Gli ultras del Torino in protesta, la curva Maratona non sarà allo Stadio contro la Fiorentina, il motivo e il comunicato

Poco più di 24 ore separano Torino e Fiorentina dal prossimo incontro di Serie A. Domani infatti, la squadra di Vincenzo Italiano farà visita allo Stadio Olimpico Grande Torino, per un match – soprattutto per la sponda granata – che può rappresentare un crocevia a dir poco fondamentale per mantenere in vita le speranze europee. Eppure, lo spettacolo che l’ex Andrea Belotti e compagni si troveranno di fronte potrebbe essere dei più inconsueti.

Chi, non sarà infatti presente all’impianto sportivo è la Curva Maratona, o per lo meno gran parte di questa. Nuovi daspo, ulteriori denunce e una massiccia dose arresti sarebbe il motivo della protesta che in queste ore infuria tra i tifosi del Torino. Come si può chiaramente evincere dai comunicati redatti dai tifosi organizzati a tal riguardo, non è stato in alcun modo gradito il presunto trattamento riservato agli stessi in occasione della partita con il Sassuolo.

Era il 6 novembre del 2023, e mentre la squadra di Juric superava per 2 reti ad 1 quella neroverde, Ultras Granata e colleghi lamentavano con vigore l’operato del Presidente Urbano Cairo e i deludenti risultati inanellati dalla squadra fino a quel momento in campionato. Un film non nuovo nel capoluogo piemontese, ma che in quella occasione portò lo spicchio più caldo dei supporters sabaudi a lasciare libero lo spicchio di stadio a loro riservato per i primi 15 minuti della gara.

Lo stesso settore che resterà pertanto vacante anche contro la Fiorentina. E non è da escludere, si legge nel prima citato comunicato, che i tifosi granata torneranno al più presto ad incitare i propri beniamini come di consueto. In attesa di un miglioramento della situazione o perlomeno di concrete rassicurazioni su quanto sta succedendo al popolo del Grande Torino.

COMUNICATO – «In questi giorni il nostro gruppo, già fortemente decimato dalle diffide degli ultimi anni, è stato raggiunto da una pioggia di daspo, denunce e arresti. Il segnale è chiaro: farci scomparire! Coerenti con la nostra mentalità, siamo da sempre consapevoli delle possibili conseguenze del nostro vivere Ultras. Questa volta però veniamo colpiti per una protesta tenutasi in occasione dell’incontro Torino-Sassuolo durante il quale venne messa in atto una contestazione contro Cairo, la società e la squadra. Il tutto si era svolto in modo sereno e pacifico: uno sciopero del tifo di 15 minuti lasciando vuoto il settore centrale. Pertanto verso l’assurda repressione in atto verrà a mancare la nostra presenza allo stadio… Non ci avrete mai come volete voi! Torneremo più forti di prima!»